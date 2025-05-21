Смотреть онлайн AAB Jaguars - ПФК Пеликанс 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: AAB Jaguars — ПФК Пеликанс . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .