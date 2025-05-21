21.05.2025
Смотреть онлайн AAB Jaguars - ПФК Пеликанс 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: AAB Jaguars — ПФК Пеликанс . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Завершен
17:23 21:18 23:19 28:22
89 : 82
21 мая 2025
Превью матча AAB Jaguars — ПФК Пеликанс
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
25
3-х очк. попадания
11
8
Реализовано штрафных
10
8
% реализации штрафных
83.3
61.5
Кол-во реализованных бросков
43
39
Комментарии к матчу