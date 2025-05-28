28.05.2025
Смотреть онлайн Колехио де Абогадос - ПФК Пеликанс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: Колехио де Абогадос — ПФК Пеликанс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Завершен
23:14 26:32 21:21 20:12
90 : 79
28 мая 2025
Превью матча Колехио де Абогадос — ПФК Пеликанс
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
29
3-х очк. попадания
11
4
Реализовано штрафных
14
7
% реализации штрафных
73.7
41.2
Кол-во реализованных бросков
46
40
Комментарии к матчу