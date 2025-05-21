Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн ARBA - Лимон Шаркс 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - ЛДБ - Супериор: ARBAЛимон Шаркс . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
ARBA
Завершен
18:10 24:12 22:23 27:20
91 : 65
21 мая 2025
Лимон Шаркс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ARBA — Лимон Шаркс

История последних встреч

ARBA
ARBA
Лимон Шаркс
ARBA
1 победа
0 побед
100%
0%
18.06.2025
Лимон Шаркс
Лимон Шаркс
76:82
ARBA
ARBA
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
14
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
12
15
% реализации штрафных
60
75
Кол-во реализованных бросков
47
36
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Милан Милан
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
20 Ноября
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жальгирис Жальгирис
20 Ноября
22:45
Питерборо Питерборо
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
20 Ноября
23:00
Молтени А / Себальос О Молтени А / Себальос О
Кевин Кравец/Тим Пютц Кевин Кравец/Тим Пютц
20 Ноября
23:00
Франциско Черундоло Франциско Черундоло
Александр Зверев Александр Зверев
20 Ноября
21:45