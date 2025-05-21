21.05.2025
Смотреть онлайн ARBA - Лимон Шаркс 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: ARBA — Лимон Шаркс . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Завершен
18:10 24:12 22:23 27:20
91 : 65
21 мая 2025
Превью матча ARBA — Лимон Шаркс
История последних встреч
ARBA
Лимон Шаркс
1 победа
0 побед
100%
0%
18.06.2025
Лимон Шаркс
76:82
ARBA
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
14
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
12
15
% реализации штрафных
60
75
Кол-во реализованных бросков
47
36
Комментарии к матчу