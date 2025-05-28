Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн ARBA - Розуэлл 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - ЛДБ - Супериор: ARBAРозуэлл . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
ARBA
Завершен
16:15 18:17 15:17 27:14
76 : 63
28 мая 2025
Розуэлл
Превью матча ARBA — Розуэлл

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
23
3-х очк. попадания
6
4
Реализовано штрафных
12
9
% реализации штрафных
75
81.8
Кол-во реализованных бросков
39
36
Комментарии к матчу
