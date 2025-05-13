13.05.2025
Смотреть онлайн Тойота Антелопес - Нью-Йорк Либерти 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WNBA Pre-Season: Тойота Антелопес — Нью-Йорк Либерти . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Matthew Knight Arena.
МСК, Арена: Matthew Knight Arena
WNBA Pre-Season
Завершен
20:22 17:21 14:19 10:22
61 : 84
13 мая 2025
Превью матча Тойота Антелопес — Нью-Йорк Либерти
Тойота Антелопес
Нью-Йорк Либерти
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
18
3-х очк. попадания
12
10
Реализовано штрафных
0
7
% реализации штрафных
0
63.6
Кол-во реализованных бросков
27
42
Комментарии к матчу