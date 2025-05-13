Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Тойота Антелопес - Нью-Йорк Либерти 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WNBA Pre-Season: Тойота АнтелопесНью-Йорк Либерти . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Matthew Knight Arena.

МСК, Арена: Matthew Knight Arena
WNBA Pre-Season
Тойота Антелопес
Завершен
20:22 17:21 14:19 10:22
61 : 84
13 мая 2025
Нью-Йорк Либерти
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Тойота Антелопес — Нью-Йорк Либерти

Тойота Антелопес Тойота Антелопес
Mana Kaneda
Susan Amaka Okonkwo
Yuuna Onodera
Yuuna Onodera
Yuuna Onodera
Тренер
Sandy Brondello
Нью-Йорк Либерти Нью-Йорк Либерти
20
США
Sabrina Ionescu
9
США
Natasha Cloud
30
США
Breanna Stewart
35
Багамы
Jonquel Jones
8
Германия
Nyara Sabally

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
18
3-х очк. попадания
12
10
Реализовано штрафных
0
7
% реализации штрафных
0
63.6
Кол-во реализованных бросков
27
42
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
10 Ноября
19:00
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
10 Ноября
20:00
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00