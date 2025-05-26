26.05.2025
Смотреть онлайн Сан Херман - Маягуэс 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Сан Херман — Маягуэс, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Arquelio Torres Ramirez Coliseum.
МСК, 1 тур, Арена: Arquelio Torres Ramirez Coliseum
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
26:22 16:30 24:23 30:31
26:22 16:30 24:23 30:31
96 : 106
26 мая 2025
Превью матча Сан Херман — Маягуэс
История последних встреч
Сан Херман
Маягуэс
0 побед
1 победа
0%
100%
16.06.2025
Маягуэс
92:74
Сан Херман
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
32
3-х очк. попадания
11
8
Реализовано штрафных
5
18
% реализации штрафных
50
85.7
Кол-во реализованных бросков
13
10
Игры 1 тур
12.08.2025
82:68
10.08.2025
79:88
08.08.2025
100:79
06.08.2025
90:76
04.08.2025
92:76
01.07.2025
95:96
01.07.2025
99:95
30.06.2025
108:103
30.06.2025
99:79
29.06.2025
76:87
27.06.2025
84:113
26.06.2025
85:98
26.06.2025
87:100
26.06.2025
76:79
25.06.2025
83:93
25.06.2025
109:87
24.06.2025
116:111
24.06.2025
98:96
23.06.2025
118:72
23.06.2025
99:87
22.06.2025
105:96
22.06.2025
93:86
22.06.2025
115:113
21.06.2025
108:116
20.06.2025
112:105
19.06.2025
93:84
19.06.2025
120:105
18.06.2025
107:88
18.06.2025
86:83
18.06.2025
88:73
17.06.2025
114:86
16.06.2025
92:74
16.06.2025
98:89
15.06.2025
91:112
15.06.2025
94:77
15.06.2025
102:93
14.06.2025
77:76
14.06.2025
119:123
13.06.2025
82:91
13.06.2025
76:84
12.06.2025
76:87
12.06.2025
95:89
11.06.2025
94:79
11.06.2025
100:97
10.06.2025
81:92
10.06.2025
102:66
10.06.2025
98:92
10.06.2025
101:91
06.06.2025
91:83
06.06.2025
103:105
05.06.2025
103:82
04.06.2025
84:95
04.06.2025
96:97
03.06.2025
97:94
03.06.2025
83:92
02.06.2025
105:82
02.06.2025
93:91
01.06.2025
100:92
31.05.2025
87:80
31.05.2025
92:79
30.05.2025
91:97
30.05.2025
88:91
29.05.2025
104:100
29.05.2025
88:102
28.05.2025
84:94
27.05.2025
88:96
27.05.2025
95:76
27.05.2025
80:86
Комментарии к матчу