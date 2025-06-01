Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Кебрадильяс - Аресибо 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: КебрадильясАресибо, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Raymond Dalmau Coliseum.

МСК, 1 тур, Арена: Raymond Dalmau Coliseum
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Кебрадильяс
Завершен
25:22 21:25 25:23 29:22
100 : 92
01 июня 2025
Аресибо
Смотреть онлайн
Превью матча Кебрадильяс — Аресибо

История последних встреч

Кебрадильяс
Кебрадильяс
Аресибо
Кебрадильяс
1 победа
1 победа
50%
50%
18.06.2025
Кебрадильяс
Кебрадильяс
86:83
Аресибо
Аресибо
Обзор
15.06.2025
Аресибо
Аресибо
94:77
Кебрадильяс
Кебрадильяс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
29
33
3-х очк. попадания
11
5
Реализовано штрафных
9
11
% реализации штрафных
64.3
64.7
Кол-во реализованных бросков
49
50
Игры 1 тур
12.08.2025
Vaqueros de Bayamon
82:68
Понс
Завершен
10.08.2025
Понс
79:88
Vaqueros de Bayamon
Завершен
08.08.2025
Vaqueros de Bayamon
100:79
Понс
Завершен
06.08.2025
Понс
90:76
Vaqueros de Bayamon
Завершен
04.08.2025
Vaqueros de Bayamon
92:76
Понс
Завершен
01.07.2025
Маягуэс
95:96
Сантурсе
Завершен
01.07.2025
Аресибо
99:95
Сан Херман
Завершен
30.06.2025
Гуайнабо
108:103
Гигантес де Каролина
Завершен
30.06.2025
Понс
99:79
Осос де Манати
Завершен
29.06.2025
Агуада Сантерос
76:87
Аресибо
Завершен
27.06.2025
Агуада Сантерос
84:113
Понс
Завершен
26.06.2025
Кебрадильяс
85:98
Маягуэс
Завершен
26.06.2025
Criollos de Caguas
87:100
Осос де Манати
Завершен
26.06.2025
Аресибо
76:79
Vaqueros de Bayamon
Завершен
25.06.2025
Гигантес де Каролина
83:93
Понс
Завершен
25.06.2025
Сан Херман
109:87
Агуада Сантерос
Завершен
24.06.2025
Кебрадильяс
116:111
Vaqueros de Bayamon
Завершен
24.06.2025
Осос де Манати
98:96
Гуайнабо
Завершен
23.06.2025
Сантурсе
118:72
Гигантес де Каролина
Завершен
23.06.2025
Маягуэс
99:87
Criollos de Caguas
Завершен
22.06.2025
Понс
105:96
Vaqueros de Bayamon
Завершен
22.06.2025
Аресибо
93:86
Сан Херман
Завершен
22.06.2025
Гуайнабо
115:113
Кебрадильяс
Завершен
21.06.2025
Агуада Сантерос
108:116
Маягуэс
Завершен
20.06.2025
Гуайнабо
112:105
Понс
Завершен
19.06.2025
Гигантес де Каролина
93:84
Маягуэс
Завершен
19.06.2025
Сан Херман
120:105
Агуада Сантерос
Завершен
18.06.2025
Vaqueros de Bayamon
107:88
Понс
Завершен
18.06.2025
Кебрадильяс
86:83
Аресибо
Завершен
18.06.2025
Сантурсе
88:73
Осос де Манати
Завершен
17.06.2025
Гигантес де Каролина
114:86
Criollos de Caguas
Завершен
16.06.2025
Маягуэс
92:74
Сан Херман
Завершен
16.06.2025
Сантурсе
98:89
Агуада Сантерос
Завершен
15.06.2025
Осос де Манати
91:112
Гигантес де Каролина
Завершен
15.06.2025
Аресибо
94:77
Кебрадильяс
Завершен
15.06.2025
Criollos de Caguas
102:93
Vaqueros de Bayamon
Завершен
14.06.2025
Маягуэс
77:76
Понс
Завершен
14.06.2025
Гуайнабо
119:123
Агуада Сантерос
Завершен
13.06.2025
Сан Херман
82:91
Criollos de Caguas
Завершен
13.06.2025
Гигантес де Каролина
76:84
Сантурсе
Завершен
12.06.2025
Гуайнабо
76:87
Vaqueros de Bayamon
Завершен
12.06.2025
Понс
95:89
Кебрадильяс
Завершен
11.06.2025
Сантурсе
94:79
Criollos de Caguas
Завершен
11.06.2025
Осос де Манати
100:97
Гигантес де Каролина
Завершен
10.06.2025
Кебрадильяс
81:92
Понс
Завершен
10.06.2025
Сан Херман
102:66
Аресибо
Завершен
10.06.2025
Маягуэс
98:92
Агуада Сантерос
Завершен
10.06.2025
Vaqueros de Bayamon
101:91
Гуайнабо
Завершен
06.06.2025
Criollos de Caguas
91:83
Гигантес де Каролина
Завершен
06.06.2025
Осос де Манати
103:105
Сантурсе
Завершен
05.06.2025
Агуада Сантерос
103:82
Понс
Завершен
04.06.2025
Гигантес де Каролина
84:95
Сан Херман
Завершен
04.06.2025
Осос де Манати
96:97
Criollos de Caguas
Завершен
03.06.2025
Понс
97:94
Гуайнабо
Завершен
03.06.2025
Сантурсе
83:92
Кебрадильяс
Завершен
02.06.2025
Гигантес де Каролина
105:82
Осос де Манати
Завершен
02.06.2025
Агуада Сантерос
93:91
Сан Херман
Завершен
01.06.2025
Кебрадильяс
100:92
Аресибо
Завершен
31.05.2025
Criollos de Caguas
87:80
Агуада Сантерос
Завершен
31.05.2025
Сан Херман
92:79
Сантурсе
Завершен
