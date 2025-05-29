29.05.2025
Смотреть онлайн Tauranga Whai - Франклин Буллз 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Tauranga Whai — Франклин Буллз, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
23:16 18:21 23:22 23:23
23:16 18:21 23:22 23:23
87 : 82
29 мая 2025
Превью матча Tauranga Whai — Франклин Буллз
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
26
3-х очк. попадания
3
5
Реализовано штрафных
18
15
% реализации штрафных
75
68.2
Кол-во реализованных бросков
51
46
