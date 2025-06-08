Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Нельсон Джайентс - Манавату Джетс 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияЧемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Нельсон ДжайентсМанавату Джетс, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Trafalgar Park.

МСК, 1 тур, Арена: Trafalgar Park
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Нельсон Джайентс
Завершен
33:12 29:24 20:32 27:21
109 : 89
08 июня 2025
Манавату Джетс
Смотреть онлайн
Превью матча Нельсон Джайентс — Манавату Джетс

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
26
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
23
19
% реализации штрафных
76.7
63.3
Кол-во реализованных бросков
60
51
Игры 1 тур
20.07.2025
Веллингтон Сэйнтс
88:83
Саутлэнд Шаркс
Завершен
06.07.2025
Кентербери Рамс
107:91
Франклин Буллз
Завершен
06.07.2025
Манавату Джетс
95:101
Отаго Наггетс
Завершен
04.07.2025
Taranaki Airs
93:83
Отаго Наггетс
Завершен
03.07.2025
Нельсон Джайентс
87:91
Саутлэнд Шаркс
Завершен
02.07.2025
Tauranga Whai
103:93
Манавату Джетс
Завершен
01.07.2025
Веллингтон Сэйнтс
90:84
Кентербери Рамс
Завершен
29.06.2025
Саутлэнд Шаркс
98:88
Tauranga Whai
Завершен
29.06.2025
Кентербери Рамс
89:98
Taranaki Airs
Завершен
28.06.2025
Окленд Туатара
99:96
Манавату Джетс
Завершен
28.06.2025
Хокс-Бей Хоукс
81:99
Веллингтон Сэйнтс
Завершен
25.06.2025
Нельсон Джайентс
104:85
Окленд Туатара
Завершен
22.06.2025
Манавату Джетс
92:86
Кентербери Рамс
Завершен
22.06.2025
Окленд Туатара
80:86
Саутлэнд Шаркс
Завершен
21.06.2025
Веллингтон Сэйнтс
103:77
Tauranga Whai
Завершен
21.06.2025
Франклин Буллз
96:83
Taranaki Airs
Завершен
20.06.2025
Хокс-Бей Хоукс
76:92
Саутлэнд Шаркс
Завершен
19.06.2025
Отаго Наггетс
59:113
Кентербери Рамс
Завершен
18.06.2025
Taranaki Airs
71:82
Нельсон Джайентс
Завершен
15.06.2025
Саутлэнд Шаркс
100:93
Франклин Буллз
Завершен
15.06.2025
Хокс-Бей Хоукс
72:84
Taranaki Airs
Завершен
14.06.2025
Веллингтон Сэйнтс
107:106
Окленд Туатара
Завершен
13.06.2025
Нельсон Джайентс
94:82
Отаго Наггетс
Завершен
12.06.2025
Манавату Джетс
77:89
Окленд Туатара
Завершен
11.06.2025
Кентербери Рамс
77:68
Tauranga Whai
Завершен
08.06.2025
Окленд Туатара
78:59
Tauranga Whai
Завершен
08.06.2025
Нельсон Джайентс
109:89
Манавату Джетс
Завершен
07.06.2025
Отаго Наггетс
78:92
Taranaki Airs
Завершен
07.06.2025
Хокс-Бей Хоукс
78:110
Кентербери Рамс
Завершен
Комментарии к матчу
