08.06.2025
Смотреть онлайн Нельсон Джайентс - Манавату Джетс 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Нельсон Джайентс — Манавату Джетс, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Trafalgar Park.
МСК, 1 тур, Арена: Trafalgar Park
Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ
Завершен
33:12 29:24 20:32 27:21
33:12 29:24 20:32 27:21
109 : 89
08 июня 2025
Превью матча Нельсон Джайентс — Манавату Джетс
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
26
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
23
19
% реализации штрафных
76.7
63.3
Кол-во реализованных бросков
60
51
Игры 1 тур
20.07.2025
88:83
06.07.2025
107:91
06.07.2025
95:101
04.07.2025
93:83
03.07.2025
87:91
02.07.2025
103:93
01.07.2025
90:84
29.06.2025
98:88
29.06.2025
89:98
28.06.2025
99:96
28.06.2025
81:99
25.06.2025
104:85
22.06.2025
92:86
22.06.2025
80:86
21.06.2025
103:77
21.06.2025
96:83
20.06.2025
76:92
19.06.2025
59:113
18.06.2025
71:82
15.06.2025
100:93
15.06.2025
72:84
14.06.2025
107:106
13.06.2025
94:82
12.06.2025
77:89
11.06.2025
77:68
08.06.2025
78:59
08.06.2025
109:89
07.06.2025
78:92
07.06.2025
78:110
Комментарии к матчу