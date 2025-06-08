Смотреть онлайн Окленд Туатара - Tauranga Whai 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Окленд Туатара — Tauranga Whai, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Eventfinda Stadium.
24:14 16:21 16:13 22:11
Превью матча Окленд Туатара — Tauranga Whai
Команда Окленд Туатара в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Tauranga Whai, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.