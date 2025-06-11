Смотреть онлайн Кентербери Рамс - Tauranga Whai 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Кентербери Рамс — Tauranga Whai, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на арене Cowles Stadium.
18:13 18:18 22:20 19:17
Превью матча Кентербери Рамс — Tauranga Whai
Команда Кентербери Рамс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Tauranga Whai, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.