21.05.2025
Смотреть онлайн Обера ТК - Ла Унион 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Обера ТК — Ла Унион, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене OTC Arena.
МСК, 1 тур, Арена: OTC Arena
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Превью матча Обера ТК — Ла Унион
История последних встреч
Обера ТК
Ла Унион
0 побед
1 победа
0%
100%
09.10.2025
Обера ТК
80:87
Ла Унион
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
21
3-х очк. попадания
10
12
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
70.6
76.5
Игры 1 тур
20.11.2025
-:-
20.11.2025
-:-
20.11.2025
-:-
03:30
75:63
03:00
70:93
18.11.2025
88:89
18.11.2025
76:78
15.11.2025
75:89
15.11.2025
86:62
13.11.2025
75:72
12.11.2025
80:92
12.11.2025
74:81
11.11.2025
77:67
10.11.2025
76:86
10.11.2025
101:70
10.11.2025
75:80
08.11.2025
71:83
08.11.2025
96:70
07.11.2025
89:78
07.11.2025
84:63
07.11.2025
70:87
06.11.2025
66:75
05.11.2025
91:87
05.11.2025
70:82
01.11.2025
83:84
01.11.2025
94:78
01.11.2025
77:100
31.10.2025
96:83
30.10.2025
86:83
28.10.2025
73:79
24.10.2025
82:86
24.10.2025
85:70
22.10.2025
79:90
22.10.2025
73:74
22.10.2025
81:78
20.10.2025
83:73
20.10.2025
76:74
17.10.2025
84:87
17.10.2025
105:71
17.10.2025
78:77
16.10.2025
61:69
15.10.2025
102:66
15.10.2025
77:82
15.10.2025
69:66
14.10.2025
82:87
14.10.2025
62:82
14.10.2025
84:66
13.10.2025
85:83
13.10.2025
63:81
12.10.2025
83:80
12.10.2025
75:69
11.10.2025
67:70
10.10.2025
-:-
09.10.2025
66:84
09.10.2025
80:87
09.10.2025
86:67
09.10.2025
88:85
08.10.2025
91:82
05.10.2025
79:89
04.10.2025
80:84
03.10.2025
89:79
03.10.2025
93:86
03.10.2025
85:75
02.10.2025
89:56
01.10.2025
96:76
01.10.2025
85:76
29.09.2025
99:71
29.09.2025
-:-
29.09.2025
85:69
29.09.2025
97:84
27.09.2025
71:73
27.09.2025
76:49
27.09.2025
82:74
26.09.2025
72:73
26.09.2025
85:91
25.09.2025
82:67
Комментарии к матчу