21.05.2025

Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Аргентино Жунин 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаЧемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Бока ХуниорсАргентино Жунин, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Luis Conde.

МСК, 1 тур, Арена: Estadio Luis Conde
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Бока Хуниорс
Завершен
24:15 21:29 21:21 23:16
89 : 81
21 мая 2025
Аргентино Жунин
Превью матча Бока Хуниорс — Аргентино Жунин

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
21
3-х очк. попадания
7
11
Реализовано штрафных
18
6
% реализации штрафных
90
75
Кол-во реализованных бросков
50
38
Игры 1 тур
20.11.2025
Олимпико
-:-
Бока Хуниорс
Предстоящая
20.11.2025
Атенас
-:-
Обрас Санитариас
Предстоящая
20.11.2025
Унион Санта-Фе
-:-
Пеньяроль
Предстоящая
03:30
Мартин Корриентес
75:63
Атлетико Кордоба
Завершен
03:00
Расинг де Чивилкой
70:93
Химнаcия и Эсгрима
Завершен
18.11.2025
Платенсе
88:89
Пеньяроль
Завершен
18.11.2025
Атенас
76:78
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
15.11.2025
Атлетико Кордоба
75:89
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
15.11.2025
Обера ТК
86:62
Олимпико
Завершен
13.11.2025
Пеньяроль
75:72
Мартин Корриентес
Завершен
12.11.2025
Аргентино Жунин
80:92
Платенсе
Завершен
12.11.2025
Бока Хуниорс
74:81
Регатас
Завершен
11.11.2025
Обрас Санитариас
77:67
Мартин Корриентес
Завершен
10.11.2025
Кимса
76:86
Унион Санта-Фе
Завершен
10.11.2025
Химнаcия и Эсгрима
101:70
Регатас
Завершен
10.11.2025
Расинг де Чивилкой
75:80
Платенсе
Завершен
08.11.2025
Атлетико Кордоба
71:83
Ла Унион
Завершен
08.11.2025
Олимпико
96:70
Унион Санта-Фе
Завершен
07.11.2025
Пеньяроль
89:78
Бока Хуниорс
Завершен
07.11.2025
Химнаcия и Эсгрима
84:63
Сан-Лоренсо де Альмагро
Завершен
07.11.2025
Атенас
70:87
Ла Унион
Завершен
06.11.2025
Регатас
66:75
Кимса
Завершен
05.11.2025
Индепендиенте де Олива
91:87
Ла Унион
Завершен
05.11.2025
Химнаcия и Эсгрима
70:82
Бока Хуниорс
Завершен
01.11.2025
Индепендиенте де Олива
83:84
Обера ТК
Завершен
01.11.2025
Мартин Корриентес
94:78
Аргентино Жунин
Завершен
01.11.2025
Унион Санта-Фе
77:100
Бока Хуниорс
Завершен
31.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
96:83
Обрас Санитариас
Завершен
30.10.2025
Кимса
86:83
Индепендиенте де Олива
Завершен
28.10.2025
Олимпико
73:79
Индепендиенте де Олива
Завершен
24.10.2025
Олимпико
82:86
Расинг де Чивилкой
Завершен
24.10.2025
Атлетико Кордоба
85:70
Химнаcия и Эсгрима
Завершен
22.10.2025
Кимса
79:90
Расинг де Чивилкой
Завершен
22.10.2025
Регатас
73:74
Унион Санта-Фе
Завершен
22.10.2025
Индепендиенте де Олива
81:78
Химнаcия и Эсгрима
Завершен
20.10.2025
Мартин Корриентес
83:73
Унион Санта-Фе
Завершен
20.10.2025
Пеньяроль
76:74
Ла Унион
Завершен
17.10.2025
Олимпико
84:87
Атенас
Завершен
17.10.2025
Индепендиенте де Олива
105:71
Сан-Лоренсо де Альмагро
Завершен
17.10.2025
Унион Санта-Фе
78:77
Расинг де Чивилкой
Завершен
16.10.2025
Химнаcия и Эсгрима
61:69
Ла Унион
Завершен
15.10.2025
Кимса
102:66
Атенас
Завершен
15.10.2025
Платенсе
77:82
Атлетико Кордоба
Завершен
15.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
69:66
Мартин Корриентес
Завершен
14.10.2025
Индепендиенте де Олива
82:87
Бока Хуниорс
Завершен
14.10.2025
Аргентино Жунин
62:82
Обрас Санитариас
Завершен
14.10.2025
Обера ТК
84:66
Унион Санта-Фе
Завершен
13.10.2025
Пеньяроль
85:83
Атлетико Кордоба
Завершен
13.10.2025
Сан-Лоренсо де Альмагро
63:81
Мартин Корриентес
Завершен
12.10.2025
Ла Унион
83:80
Унион Санта-Фе
Завершен
12.10.2025
Расинг де Чивилкой
75:69
Обрас Санитариас
Завершен
11.10.2025
Химнаcия и Эсгрима
67:70
Олимпико
Завершен
10.10.2025
Индепендиенте де Олива
-:-
Бока Хуниорс
Отложен
09.10.2025
Аргентино Жунин
66:84
Атенас
Завершен
09.10.2025
Обера ТК
80:87
Ла Унион
Завершен
09.10.2025
Обрас Санитариас
86:67
Олимпико
Завершен
09.10.2025
Пеньяроль
88:85
Кимса
Завершен
08.10.2025
Атлетико Кордоба
91:82
Бока Хуниорс
Завершен
05.10.2025
Расинг де Чивилкой
79:89
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
04.10.2025
Пеньяроль
80:84
Регатас
Завершен
03.10.2025
Ла Унион
89:79
Сан-Лоренсо де Альмагро
Завершен
03.10.2025
Индепендиенте де Олива
93:86
Атлетико Кордоба
Завершен
03.10.2025
Обрас Санитариас
85:75
Регатас
Завершен
02.10.2025
Бока Хуниорс
89:56
Мартин Корриентес
Завершен
01.10.2025
Олимпико
96:76
Аргентино Жунин
Завершен
01.10.2025
Обера ТК
85:76
Сан-Лоренсо де Альмагро
Завершен
29.09.2025
Кимса
99:71
Аргентино Жунин
Завершен
29.09.2025
Мартин Корриентес
-:-
Атенас
Отменен
29.09.2025
Регатас
85:69
Атенас
Завершен
29.09.2025
Ферро Карриль Оэсте
97:84
Пеньяроль
Завершен
27.09.2025
Олимпико
71:73
Атлетико Кордоба
Завершен
27.09.2025
Мартин Корриентес
76:49
Атенас
Завершен
27.09.2025
Сан-Лоренсо де Альмагро
82:74
Пеньяроль
Завершен
26.09.2025
Кимса
72:73
Атлетико Кордоба
Завершен
26.09.2025
Ла Унион
85:91
Регатас
Завершен
25.09.2025
Бока Хуниорс
82:67
Расинг де Чивилкой
Завершен
Комментарии к матчу
