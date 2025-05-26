Смотреть онлайн Вашингтон Мистикс - Финикс Меркури 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Вашингтон Мистикс — Финикс Меркури, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Токинг Стик Ризот-арена.