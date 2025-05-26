Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА : LV Aces — Сиэтл Шторм , 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Climate Pledge Arena .

Превью матча LV Aces — Сиэтл Шторм

Команда LV Aces в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Сиэтл Шторм, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Сиэтл Шторм, в том матче победу одержали гостьи.