Смотреть онлайн LV Aces - Сиэтл Шторм 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: LV Aces — Сиэтл Шторм, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Climate Pledge Arena.
20:34 16:24 23:22 23:22
Превью матча LV Aces — Сиэтл Шторм
Команда LV Aces в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Сиэтл Шторм, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Сиэтл Шторм, в том матче победу одержали гостьи.