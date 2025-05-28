Смотреть онлайн Сиэтл Шторм - Миннесота Линкс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Сиэтл Шторм — Миннесота Линкс, 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр.
11:26 18:13 22:15 26:28
Превью матча Сиэтл Шторм — Миннесота Линкс
Команда Сиэтл Шторм в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Миннесота Линкс, в том матче победу одержали хозяева.