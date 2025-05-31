Смотреть онлайн Нью-Йорк Либерти - Вашингтон Мистикс 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Нью-Йорк Либерти — Вашингтон Мистикс, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena.
27:17 17:15 22:16 19:15
Превью матча Нью-Йорк Либерти — Вашингтон Мистикс
Команда Нью-Йорк Либерти в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды Вашингтон Мистикс, в том матче победу одержали гостьи.