Превью матча Нью-Йорк Либерти — Вашингтон Мистикс

Команда Нью-Йорк Либерти в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды Вашингтон Мистикс, в том матче победу одержали гостьи.