08.06.2025

Смотреть онлайн Индиана Фивер - Чикого Скай 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Индиана ФиверЧикого Скай, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Wintrust Arena.

МСК, 1 тур, Арена: Wintrust Arena
Женская НБА. ВНБА
Индиана Фивер
Завершен
21:13 20:15 27:11 11:13
79 : 52
08 июня 2025
Чикого Скай
Превью матча Индиана Фивер — Чикого Скай

Индиана Фивер Индиана Фивер
6
США
Natasha Howard
51
США
Sydney Colson
США
Kelsey Mitchell
10
США
Lexie Hull
7
Aliyah Boston
Тренер
Tyler Marsh
Чикого Скай Чикого Скай
5
США
Angel Reese
7
США
Ariel Atkins
11
США
Kia Nurse
10
Kamilla Cardoso
22
США
Courtney Vandersloot
Тренер
Stephanie White

История последних встреч

Индиана Фивер
Индиана Фивер
Чикого Скай
Индиана Фивер
2 побед
0 побед
100%
0%
10.08.2025
Чикого Скай
Чикого Скай
70:92
Индиана Фивер
Индиана Фивер
Обзор
27.07.2025
Индиана Фивер
Индиана Фивер
93:78
Чикого Скай
Чикого Скай
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
15
3-х очк. попадания
11
3
Реализовано штрафных
14
13
% реализации штрафных
77.8
68.4
Кол-во реализованных бросков
41
31
Игры 1 тур
11.10.2025
LV Aces
97:86
Финикс Меркури
Завершен
09.10.2025
LV Aces
90:88
Финикс Меркури
Завершен
05.10.2025
Финикс Меркури
78:91
LV Aces
Завершен
01.10.2025
Индиана Фивер
98:107
LV Aces
Завершен
29.09.2025
Миннесота Линкс
81:86
Финикс Меркури
Завершен
28.09.2025
LV Aces
83:90
Индиана Фивер
Завершен
27.09.2025
Миннесота Линкс
76:84
Финикс Меркури
Завершен
27.09.2025
LV Aces
84:72
Индиана Фивер
Завершен
24.09.2025
Индиана Фивер
68:90
LV Aces
Завершен
20.09.2025
Нью-Йорк Либерти
73:79
Финикс Меркури
Завершен
19.09.2025
Сиэтл Шторм
73:74
LV Aces
Завершен
19.09.2025
Индиана Фивер
87:85
Атланта Дрим
Завершен
17.09.2025
LV Aces
83:86
Сиэтл Шторм
Завершен
14.09.2025
Индиана Фивер
68:80
Атланта Дрим
Завершен
14.09.2025
GS Valkyries
72:101
Миннесота Линкс
Завершен
12.09.2025
LV Aces
103:75
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
12.09.2025
GS Valkyries
53:72
Миннесота Линкс
Завершен
12.09.2025
Нью-Йорк Либерти
91:86
Чикого Скай
Завершен
12.09.2025
Финикс Меркури
76:97
Даллас Уингз
Завершен
10.09.2025
GS Valkyries
73:74
Сиэтл Шторм
Завершен
10.09.2025
Чикого Скай
61:92
LV Aces
Завершен
10.09.2025
Лос-Анджелес Спаркс
88:83
Финикс Меркури
Завершен
10.09.2025
Миннесота Линкс
72:83
Индиана Фивер
Завершен
10.09.2025
Вашингтон Мистикс
66:75
Нью-Йорк Либерти
Завершен
09.09.2025
Коннектикут Сан
62:87
Атланта Дрим
Завершен
08.09.2025
Даллас Уингз
77:91
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
07.09.2025
Миннесота Линкс
78:72
GS Valkyries
Завершен
06.09.2025
Финикс Меркури
84:87
Коннектикут Сан
Завершен
06.09.2025
Нью-Йорк Либерти
84:76
Сиэтл Шторм
Завершен
05.09.2025
Миннесота Линкс
87:97
LV Aces
Завершен
05.09.2025
Даллас Уингз
80:84
GS Valkyries
Завершен
03.09.2025
Нью-Йорк Либерти
58:66
GS Valkyries
Завершен
03.09.2025
Индиана Фивер
79:85
Финикс Меркури
Завершен
02.09.2025
Лос-Анджелес Спаркс
91:85
Сиэтл Шторм
Завершен
01.09.2025
Атланта Дрим
93:76
Коннектикут Сан
Завершен
01.09.2025
Индиана Фивер
63:75
GS Valkyries
Завершен
01.09.2025
Вашингтон Мистикс
78:81
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
31.08.2025
Нью-Йорк Либерти
63:80
Финикс Меркури
Завершен
31.08.2025
Чикого Скай
69:79
Сиэтл Шторм
Завершен
31.08.2025
Вашингтон Мистикс
62:99
GS Valkyries
Завершен
31.08.2025
Миннесота Линкс
94:70
Коннектикут Сан
Завершен
27.08.2025
Финикс Меркури
92:84
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
25.08.2025
Индиана Фивер
84:97
Миннесота Линкс
Завершен
24.08.2025
GS Valkyries
90:81
Даллас Уингз
Завершен
24.08.2025
Сиэтл Шторм
82:82
Вашингтон Мистикс
Завершен
23.08.2025
Коннектикут Сан
94:84
Чикого Скай
Завершен
23.08.2025
LV Aces
91:81
Вашингтон Мистикс
Завершен
23.08.2025
Нью-Йорк Либерти
62:78
Атланта Дрим
Завершен
23.08.2025
GS Valkyries
72:81
Финикс Меркури
Завершен
23.08.2025
Сиэтл Шторм
95:60
Даллас Уингз
Завершен
21.08.2025
Даллас Уингз
80:81
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
20.08.2025
Финикс Меркури
98:91
GS Valkyries
Завершен
20.08.2025
Атланта Дрим
72:74
LV Aces
Завершен
20.08.2025
Сиэтл Шторм
94:88
Чикого Скай
Завершен
20.08.2025
Коннектикут Сан
80:69
Вашингтон Мистикс
Завершен
20.08.2025
Миннесота Линкс
75:85
Нью-Йорк Либерти
Завершен
18.08.2025
Атланта Дрим
79:63
GS Valkyries
Завершен
17.08.2025
Даллас Уингз
87:106
LV Aces
Завершен
17.08.2025
Лос-Анджелес Спаркс
86:95
Вашингтон Мистикс
Завершен
17.08.2025
Индиана Фивер
99:93
Коннектикут Сан
Завершен
16.08.2025
Нью-Йорк Либерти
80:86
Миннесота Линкс
Завершен
16.08.2025
Сиэтл Шторм
80:78
Атланта Дрим
Завершен
16.08.2025
LV Aces
86:83
Финикс Меркури
Завершен
14.08.2025
Атланта Дрим
85:75
Сиэтл Шторм
Завершен
14.08.2025
Нью-Йорк Либерти
77:83
LV Aces
Завершен
13.08.2025
Нью-Йорк Либерти
105:97
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
12.08.2025
Коннектикут Сан
57:74
GS Valkyries
Завершен
11.08.2025
Коннектикут Сан
86:94
LV Aces
Завершен
11.08.2025
Сиэтл Шторм
91:94
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
11.08.2025
Атланта Дрим
74:66
Финикс Меркури
Завершен
10.08.2025
Вашингтон Мистикс
91:78
Даллас Уингз
Завершен
10.08.2025
Миннесота Линкс
83:71
Нью-Йорк Либерти
Завершен
10.08.2025
Лос-Анджелес Спаркс
59:72
GS Valkyries
Завершен
10.08.2025
Чикого Скай
70:92
Индиана Фивер
Завершен
09.08.2025
Сиэтл Шторм
86:90
LV Aces
Завершен
09.08.2025
Нью-Йорк Либерти
88:77
Даллас Уингз
Завершен
09.08.2025
Вашингтон Мистикс
76:80
Миннесота Линкс
Завершен
08.08.2025
Коннектикут Сан
91:102
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
08.08.2025
Индиана Фивер
60:95
Финикс Меркури
Завершен
08.08.2025
Атланта Дрим
86:65
Чикого Скай
Завершен
07.08.2025
LV Aces
78:72
GS Valkyries
Завершен
06.08.2025
Индиана Фивер
91:100
Лос-Анджелес Спаркс
Завершен
06.08.2025
Коннектикут Сан
66:82
Финикс Меркури
Завершен
06.08.2025
Миннесота Линкс
91:87
Сиэтл Шторм
Завершен
06.08.2025
Вашингтон Мистикс
64:78
Чикого Скай
Завершен
04.08.2025
GS Valkyries
77:101
LV Aces
Завершен
04.08.2025
Финикс Меркури
83:67
Чикого Скай
Завершен
03.08.2025
Вашингтон Мистикс
83:99
Атланта Дрим
Завершен
03.08.2025
Индиана Фивер
78:74
Сиэтл Шторм
Завершен
03.08.2025
Нью-Йорк Либерти
87:78
Коннектикут Сан
Завершен
02.08.2025
Миннесота Линкс
111:58
LV Aces
Завершен
02.08.2025
Лос-Анджелес Спаркс
108:106
Сиэтл Шторм
Завершен
02.08.2025
GS Valkyries
73:66
Чикого Скай
Завершен
02.08.2025
Финикс Меркури
72:95
Атланта Дрим
Завершен
02.08.2025
Нью-Йорк Либерти
62:78
Коннектикут Сан
Завершен
02.08.2025
Индиана Фивер
88:78
Даллас Уингз
Завершен
01.08.2025
GS Valkyries
68:67
Вашингтон Мистикс
Завершен
31.07.2025
Атланта Дрим
88:85
Даллас Уингз
Завершен
31.07.2025
Нью-Йорк Либерти
93:100
Миннесота Линкс
Завершен
19:00