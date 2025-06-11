Смотреть онлайн Индиана Фивер - Атланта Дрим 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Индиана Фивер — Атланта Дрим, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Gateway Center Arena.
19:22 14:11 9:23 16:21
Превью матча Индиана Фивер — Атланта Дрим
Команда Индиана Фивер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Индиана Фивер, в том матче победу одержали хозяева.