30.10.2025
Смотреть онлайн Коста-Рика U19 (Ж) - Panama U19 (W) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Central American Games Women: Коста-Рика U19 (Ж) — Panama U19 (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Central American Games Women
Завершен
14:17 19:24 16:10 12:11
61 : 62
30 октября 2025
Превью матча Коста-Рика U19 (Ж) — Panama U19 (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
17
3-х очк. попадания
3
4
Реализовано штрафных
14
13
% реализации штрафных
51.9
61.9
Комментарии к матчу