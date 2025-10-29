Смотреть онлайн Nicaragua U19 (W) - El Salvador U19 (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Central American Games Women: Nicaragua U19 (W) — El Salvador U19 (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .