Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Хувентуд Лас Пиедрас — Саяго . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Хувентуд Лас Пиедрас — Саяго

Команда Хувентуд Лас Пиедрас в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Саяго, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Саяго, в том матче победу одержали хозяева.