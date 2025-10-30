Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Альбатрос — Сан Телмо РС . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Альбатрос — Сан Телмо РС

Команда Альбатрос в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Сан Телмо РС, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Сан Телмо РС, в том матче победу одержали хозяева.