Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista U20 Women : SESI / Araraquara U20 (W) — ARAE Catanduva U20 (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча SESI / Araraquara U20 (W) — ARAE Catanduva U20 (W)

Команда SESI / Araraquara U20 (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда ARAE Catanduva U20 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 сентября 2025 на поле команды SESI / Araraquara U20 (W), в том матче победу одержали хозяева.