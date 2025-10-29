Смотреть онлайн Sol De America (W) - Olimpia Queens (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay LNCF Women: Sol De America (W) — Olimpia Queens (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
18:17 19:22 7:17 7:13
Превью матча Sol De America (W) — Olimpia Queens (W)
Команда Sol De America (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Olimpia Queens (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.