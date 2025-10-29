Смотреть онлайн Felix Perez Cardozo (W) - San Jose (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay LNCF Women: Felix Perez Cardozo (W) — San Jose (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
23:21 22:9 16:15 21:12
Превью матча Felix Perez Cardozo (W) — San Jose (W)
Команда Felix Perez Cardozo (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда San Jose (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.