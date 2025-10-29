Превью матча NU Bulldogs (W) — UP Maroons (W)

Команда NU Bulldogs (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды UP Maroons (W), в том матче победу одержали гостьи.