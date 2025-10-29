Смотреть онлайн NU Bulldogs (W) - UP Maroons (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины УААП - Женщины: NU Bulldogs (W) — UP Maroons (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
25:18 23:15 21:13 13:15
Превью матча NU Bulldogs (W) — UP Maroons (W)
Команда NU Bulldogs (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды UP Maroons (W), в том матче победу одержали гостьи.