Смотреть онлайн FEU Lady Tamaraws (W) - ADMU Eagles (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины УААП - Женщины: FEU Lady Tamaraws (W) — ADMU Eagles (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
13:31 10:15 25:21 22:15
Превью матча FEU Lady Tamaraws (W) — ADMU Eagles (W)
Команда FEU Lady Tamaraws (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда ADMU Eagles (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.