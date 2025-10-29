Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Nicaragua LSB : Ягуарес УАМ — Flecheros de Matagalpa . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Ягуарес УАМ — Flecheros de Matagalpa

Команда Ягуарес УАМ в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Flecheros de Matagalpa, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Flecheros de Matagalpa, в том матче победу одержали хозяева.