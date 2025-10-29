Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Ягуарес УАМ - Flecheros de Matagalpa 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаNicaragua LSB: Ягуарес УАМFlecheros de Matagalpa . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Nicaragua LSB
Ягуарес УАМ
Отменен
0:0
0 : 0
29 октября 2025
Flecheros de Matagalpa
Превью матча Ягуарес УАМ — Flecheros de Matagalpa

Команда Ягуарес УАМ в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Flecheros de Matagalpa, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Flecheros de Matagalpa, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ягуарес УАМ
Ягуарес УАМ
Flecheros de Matagalpa
Ягуарес УАМ
1 победа
1 победа
50%
50%
15.10.2025
Flecheros de Matagalpa
Flecheros de Matagalpa
89:83
Ягуарес УАМ
Ягуарес УАМ
Обзор
01.10.2025
Ягуарес УАМ
Ягуарес УАМ
96:74
Flecheros de Matagalpa
Flecheros de Matagalpa
Обзор
