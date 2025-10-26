Смотреть онлайн Гондурас - Сальвадор 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира COCABA Champs Women: Гондурас — Сальвадор . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Гондурас — Сальвадор
Команда Гондурас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Сальвадор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.