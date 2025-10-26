Смотреть онлайн Skyliners 3x3 - Miami 3x3 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Skyliners 3x3 — Miami 3x3 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:20 по московскому времени .
17:17
Превью матча Skyliners 3x3 — Miami 3x3
Команда Skyliners 3x3 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Miami 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Miami 3x3, в том матче победу одержали хозяева.