Смотреть онлайн Skyliners 3x3 - Miami 3x3 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Skyliners 3x3 — Miami 3x3 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:20 по московскому времени .