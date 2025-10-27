27.10.2025
Смотреть онлайн Honduras U19 - El Salvador U19 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Central American Games: Honduras U19 — El Salvador U19 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Central American Games
Завершен
7:18 8:18 13:22 23:22
7:18 8:18 13:22 23:22
51 : 80
27 октября 2025
Превью матча Honduras U19 — El Salvador U19
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
21
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
12
11
% реализации штрафных
42.9
55
Комментарии к матчу