Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Сан Телмо РС — Альбатрос . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Сан Телмо РС — Альбатрос

Команда Сан Телмо РС в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Альбатрос, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Альбатрос, в том матче победу одержали хозяева.