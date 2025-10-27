Смотреть онлайн Сан Телмо РС - Альбатрос 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso: Сан Телмо РС — Альбатрос . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .
24:14 16:21 17:17 18:14
Превью матча Сан Телмо РС — Альбатрос
Команда Сан Телмо РС в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Альбатрос, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Альбатрос, в том матче победу одержали хозяева.