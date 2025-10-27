Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Саяго — Хувентуд Лас Пиедрас . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Саяго — Хувентуд Лас Пиедрас

Команда Саяго в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команда Хувентуд Лас Пиедрас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Хувентуд Лас Пиедрас, в том матче победу одержали гостьи.