Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Саяго - Хувентуд Лас Пиедрас 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай Tercera de Ascenso: СаягоХувентуд Лас Пиедрас . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

МСК
Уругвай Tercera de Ascenso
Саяго
Завершен
24:14 33:14 23:22 28:20
108 : 70
27 октября 2025
Хувентуд Лас Пиедрас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Саяго — Хувентуд Лас Пиедрас

Команда Саяго в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команда Хувентуд Лас Пиедрас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Хувентуд Лас Пиедрас, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Саяго
Саяго
Хувентуд Лас Пиедрас
Саяго
2 побед
0 побед
100%
0%
30.10.2025
Хувентуд Лас Пиедрас
Хувентуд Лас Пиедрас
72:96
Саяго
Саяго
Обзор
25.08.2025
Саяго
Саяго
97:67
Хувентуд Лас Пиедрас
Хувентуд Лас Пиедрас
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
16
3-х очк. попадания
18
9
Реализовано штрафных
10
11
% реализации штрафных
66.7
68.8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Атлетико Лиссабон Атлетико Лиссабон
Бенфика Бенфика
21 Ноября
23:30
Престон Престон
Блэкберн Блэкберн
21 Ноября
23:00
Бристоль Бристоль
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
21 Ноября
22:30
Лас Палмас Лас Палмас
Альбасете Альбасете
21 Ноября
22:30