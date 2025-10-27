Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Капурро - Олвивол Мундиял 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай Tercera de Ascenso: КапурроОлвивол Мундиял . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

МСК
Уругвай Tercera de Ascenso
Капурро
Завершен
17:22 15:21 27:22 24:26
83 : 91
27 октября 2025
Олвивол Мундиял
Превью матча Капурро — Олвивол Мундиял

Команда Капурро в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Олвивол Мундиял, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Капурро, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Капурро
Капурро
Олвивол Мундиял
Капурро
1 победа
0 побед
100%
0%
11.09.2025
Капурро
Капурро
83:67
Олвивол Мундиял
Олвивол Мундиял
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
12
3-х очк. попадания
14
14
Реализовано штрафных
17
25
% реализации штрафных
58.6
59.5
Комментарии к матчу
