Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Капурро — Олвивол Мундиял . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Капурро — Олвивол Мундиял

Команда Капурро в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Олвивол Мундиял, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Капурро, в том матче победу одержали хозяева.