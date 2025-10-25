Смотреть онлайн Улан-Батор 3x3 - Skyliners 3x3 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Улан-Батор 3x3 — Skyliners 3x3 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:05 по московскому времени .
17:19
Превью матча Улан-Батор 3x3 — Skyliners 3x3
Команда Улан-Батор 3x3 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Skyliners 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.