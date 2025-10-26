Смотреть онлайн Yorkshire Dragons - Лоугхбороугх Ридерс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British Championship Basketball: Yorkshire Dragons — Лоугхбороугх Ридерс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
19:17 19:14 31:25 25:17
Превью матча Yorkshire Dragons — Лоугхбороугх Ридерс
Команда Yorkshire Dragons в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.