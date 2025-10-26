26.10.2025
Смотреть онлайн City of Birmingham Rockets - Milton Keynes Breakers 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира BCB Trophy: City of Birmingham Rockets — Milton Keynes Breakers . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
BCB Trophy
Завершен
18:14 23:18 17:16 21:23
18:14 23:18 17:16 21:23
79 : 71
26 октября 2025
Превью матча City of Birmingham Rockets — Milton Keynes Breakers
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
22
3-х очк. попадания
4
7
Реализовано штрафных
12
6
% реализации штрафных
48
60
Комментарии к матчу