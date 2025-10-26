Смотреть онлайн ADMU Eagles (W) - NU Bulldogs (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины УААП - Женщины: ADMU Eagles (W) — NU Bulldogs (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
10:13 22:23 4:12 11:21
Превью матча ADMU Eagles (W) — NU Bulldogs (W)
Команда ADMU Eagles (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда NU Bulldogs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.