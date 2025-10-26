Превью матча ADMU Eagles (W) — NU Bulldogs (W)

Команда ADMU Eagles (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда NU Bulldogs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.