Превью матча Технологический институт Монтеррея Санта Фе — Тек Майти Идальго

Команда Технологический институт Монтеррея Санта Фе в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Тек Майти Идальго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.