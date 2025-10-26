Смотреть онлайн Технологический институт Монтеррея Санта Фе - Тек Майти Идальго 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика. Лига АБЕ. Баскетбол: Технологический институт Монтеррея Санта Фе — Тек Майти Идальго . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
0:0
Превью матча Технологический институт Монтеррея Санта Фе — Тек Майти Идальго
Команда Технологический институт Монтеррея Санта Фе в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Тек Майти Идальго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.