24.10.2025
Смотреть онлайн Falkirk Fury - Yorkshire Dragons 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — WINLINE Basket Cup: Falkirk Fury — Yorkshire Dragons . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
WINLINE Basket Cup
Завершен
28:26 17:22 18:30 14:15
28:26 17:22 18:30 14:15
77 : 93
24 октября 2025
Превью матча Falkirk Fury — Yorkshire Dragons
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
8
15
Реализовано штрафных
15
6
% реализации штрафных
88.2
75
Комментарии к матчу