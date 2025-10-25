25.10.2025
Смотреть онлайн Ноттингем Хоудс - Хемел Сторм 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British Championship Basketball: Ноттингем Хоудс — Хемел Сторм . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
British Championship Basketball
Завершен
23:16 26:18 18:23 22:22
23:16 26:18 18:23 22:22
89 : 79
25 октября 2025
Превью матча Ноттингем Хоудс — Хемел Сторм
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
21
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
13
19
% реализации штрафных
76.5
82.6
Комментарии к матчу