25.10.2025
Смотреть онлайн Эссекс Ребелс (жен) - Рединг Рокетс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British Championship Basketball: Эссекс Ребелс (жен) — Рединг Рокетс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
British Championship Basketball
Завершен
16:18 26:37 21:22 24:26
16:18 26:37 21:22 24:26
87 : 103
25 октября 2025
Превью матча Эссекс Ребелс (жен) — Рединг Рокетс
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
31
3-х очк. попадания
16
10
Реализовано штрафных
17
9
% реализации штрафных
73.9
60
Комментарии к матчу