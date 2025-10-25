25.10.2025
Смотреть онлайн Bristol Flyers 2 - Newcastle Knights 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British Championship Basketball: Bristol Flyers 2 — Newcastle Knights . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
British Championship Basketball
Завершен
20:22 7:26 18:28 17:25
20:22 7:26 18:28 17:25
62 : 101
25 октября 2025
Превью матча Bristol Flyers 2 — Newcastle Knights
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
24
3-х очк. попадания
8
12
Реализовано штрафных
6
17
% реализации штрафных
50
58.6
Комментарии к матчу