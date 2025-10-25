Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Bristol Hurricanes - Уэртинг Тандер 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British Championship Basketball: Bristol HurricanesУэртинг Тандер . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

МСК
British Championship Basketball
Bristol Hurricanes
Завершен
20:26 18:25 20:21 20:17
78 : 89
25 октября 2025
Уэртинг Тандер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Bristol Hurricanes — Уэртинг Тандер

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
21
3-х очк. попадания
9
12
Реализовано штрафных
9
11
% реализации штрафных
64.3
68.8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Эдмонтон Эдмонтон
Флорида Флорида
23 Ноября
03:07
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Heroic Heroic
23 Ноября
17:00
Барыс Барыс
Авангард Авангард
23 Ноября
15:00
Нефтехимик Нефтехимик
Салават Юлаев Салават Юлаев
23 Ноября
14:00
Верона Верона
Парма Парма
23 Ноября
14:30
Осер Осер
Лион Лион
23 Ноября
17:00