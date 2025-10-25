25.10.2025
Смотреть онлайн Bristol Hurricanes - Уэртинг Тандер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British Championship Basketball: Bristol Hurricanes — Уэртинг Тандер . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
British Championship Basketball
Завершен
20:26 18:25 20:21 20:17
78 : 89
25 октября 2025
Превью матча Bristol Hurricanes — Уэртинг Тандер
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
21
3-х очк. попадания
9
12
Реализовано штрафных
9
11
% реализации штрафных
64.3
68.8
Комментарии к матчу