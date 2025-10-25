Смотреть онлайн ADU Falcons (W) - UE Red Warriors (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины УААП - Женщины: ADU Falcons (W) — UE Red Warriors (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
27:6 13:8 20:18 15:17
Превью матча ADU Falcons (W) — UE Red Warriors (W)
Команда ADU Falcons (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча.