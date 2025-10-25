Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Nicaragua LSB : Тигрес дель Чинандега — Леонес де Манагуа . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Тигрес дель Чинандега — Леонес де Манагуа

Команда Тигрес дель Чинандега в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Леонес де Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Леонес де Манагуа, в том матче победу одержали хозяева.