25.10.2025
Смотреть онлайн Modelo Merida (W) - Tec Mty Queretaro (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: Modelo Merida (W) — Tec Mty Queretaro (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:59 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga ABE Women
Отменен
16:8 2:4
18 : 12
25 октября 2025
Превью матча Modelo Merida (W) — Tec Mty Queretaro (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
5
2
3-х очк. попадания
1
2
Реализовано штрафных
5
3
% реализации штрафных
62.5
75
Комментарии к матчу