Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Ateneo Piriapolis — Defensores de Maronas . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Ateneo Piriapolis — Defensores de Maronas

Команда Ateneo Piriapolis в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда Defensores de Maronas, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Ateneo Piriapolis, в том матче победу одержали хозяева.