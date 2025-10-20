Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Ateneo Piriapolis - Defensores de Maronas 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай Tercera de Ascenso: Ateneo PiriapolisDefensores de Maronas . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

МСК
Уругвай Tercera de Ascenso
Ateneo Piriapolis
Завершен
24:15 16:25 5:18 26:19
71 : 77
20 октября 2025
Defensores de Maronas
Превью матча Ateneo Piriapolis — Defensores de Maronas

Команда Ateneo Piriapolis в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда Defensores de Maronas, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Ateneo Piriapolis, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ateneo Piriapolis
Ateneo Piriapolis
Defensores de Maronas
Ateneo Piriapolis
1 победа
0 побед
100%
0%
28.09.2025
Ateneo Piriapolis
Ateneo Piriapolis
108:105
Defensores de Maronas
Defensores de Maronas
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
11
20
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
15
16
% реализации штрафных
68.2
61.5
Комментарии к матчу
