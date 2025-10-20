Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Саяго — Альбатрос . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Саяго — Альбатрос

Команда Саяго в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Альбатрос, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Саяго, в том матче победу одержали хозяева.